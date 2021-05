"Un te patērētāju tiesības man uzbrūk!" Adriana Miglāne saņēmusi bargu sodu vairāku tūkstošu eiro apmērā

"Nekas jau traks nav noticis, bet man vienkārši ļoti, ļoti sāp sirds, jo es šodien saņēmu vēstuli, kur man ir uzlikts sods tūkstošu apmērā par manām "Instagram" bildēm. Precīzāk par sadarbībām, par "postiem", kur es nebiju norādījusi vienu "haštagu" vai arī "paid partnership" (apmaksāta sadarbība) es nebiju norādījusi, un par to man valsts uzlika sodu," emocionāli pavēstīja Miglāne.

Adriana uzsvēra, ka sodu samaksās, taču viņai sāp sirds par to, ka ir tik daudz negodīgi cilvēki, kuri nemaksā lielus nodokļus, taču viņa godīgi maksā visus valsts noteiktos nodokļus.

"Es visu daru. Es visu maksāju. Visus sociālos nodokļus par sevi samaksāju, visu tiešām no tīras sirds.

"Mūs redz visur. Un mums seko nemitīgi līdzi. Tikai es domāju, kā tam cilvēkam, kas man to sodu uzlika. Kā diez viņš jūtas? Es ceru, ka labi. Es tiešām ceru bez sarkasma, es ceru, ka labi," teica Adriana.

Neilgi pēc Miglānes stāstītā, viņa atzina, ka saņēmusi daudz pozitīvas un negatīvas ziņas no sociālo tīklu lietotājiem.

Vairākas stundas pēc emocionālā paziņojuma, Miglāne rakstīja, ka novērtē to, kāda spēcīga komanda viņai ir līdzās, kas ir gatava palīdzēt, iesaistīties un aizstāvēt.

Tomēr joprojām vairāki influenceri to neievēro. Par to pienākas sods līdz 10 tūkstošiem eiro. Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (PTAC) gan skaidro, ka tā ir tikai likumā noteiktā maksimālā summa. Satura veidotājiem to piemērot neviens nesteidz.