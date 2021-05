Eglītis: VM izvērtējums ir necieņa pret parlamentu un hokeja saimi

Viņš aģentūrai LETA norādīja, ka tas ir viņa personīgais viedoklis, un, viņaprāt, VM vēstule un "vingrošana" no Ministru kabineta puses ir uzskatāma kā necieņa pret Saeimu un tās lēmumu, kā arī hokeja saimi, piebilstot, ka šajā situācijā ir iespējams izdomāt tehniskus un juridiskus risinājumus.

Parlamentārietis sacīja, ja VM un valdībai nav saprotams šis Saeimas lēmums, tad parlamentam nebūs nekādu problēmu to izskaidrot vēlreiz. Tomēr vaicāts, vai parlamenta līmenī deputāti šai sakarā vēl ko varētu darīt, Eglītis uzsvēra, ka Saeima jau tā ir darījusi vairāk nekā no viņiem normālā kārtībā varētu prasīt.

Vaicāts, vai ceturtdien valdībā par šo varētu būt diskusijas, deputāts teica, ka "runāt jau var visu, ko", tomēr viņš atgādināja par VM vēstuli, kurā norādīts risinājums, proti, IT risinājuma ieviešana vakcinēšanās fakta apliecināšanai, taču to varētu ieviest vien pēc 15.jūnija. Eglītis teica, ka tas nav risinājums.

"Tā ir tāda laika atlikšana. Tad varam arī uz 30.jūniju to atlikt, bet tad no tā nebūs jēga. Mēs esam par to, ka šī ir laba iespēja parādīt, kā mēs vērsim vaļā citus kultūras un sporta pasākumus jeb, kādi būs drošības algoritmi," uzsvēra parlamentārietis, atzīmējot, ka jau divas nedēļas ar šo jautājumu nav iespējams tikt galā.