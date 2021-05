Filmas "Kriminālās ekselences fonds" komanda meklē aktierus

"Menti, bandīti, 1995. gada Rīga - iespējams, mums noderēs tieši tava seja, tādēļ sūti bildes un kontaktus uz proves@kefstudio.lv Iepriekšēja aktiera pieredze nav nepieciešama, drīzāk pat otrādi, jo viens no KEF aktieriem-neaktieriem par lomu filmā dabūja "Lielo Kristapu”! Šobrīd meklējam vīriešus un sievietes vecumā no 18 līdz 70 gadiem, kā arī zēnus un meitenes vecumā no 8-15 gadiem," vēsta aicinājums.