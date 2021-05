Profesors: Latvijas un Baltkrievijas attiecības ir faktiski pārtrauktas

Profesors uzsvēra, ka, runājot par konkrēto gadījumu, nav iespējams abstrahēties no attieksmes pret to, ko dara Baltkrievijas autoritatīvais līderis Aleksandrs Lukašenko, un pret vardarbību gandrīz gada garumā. Pēc Sprūda paustā, Lukašenko neadekvātā un cilvēku dzīvības apdraudošā rīcība, kas izpaudās svētdien veiktajā aviācijas pirātisma aktā ar zināmām valsts terorisma iezīmēm,nenoliedzami prasīja arī stingru reakciju.

Lūgts komentēt niansi, ka Latvijas vēstnieks un konsulārie darbinieki Baltkrievijā nav pasludināti par nevēlamām personām, Sprūds norādīja, ka tas ir otršķirīgi. Ja konkrētie diplomāti tiek pasludināti par "persona non grata" kādā valstī, tas acīmredzami ir nepatīkami un simptomātiski, bet, profesors uzsvēra, valstis tomēr var saglabāt salīdzinoši konstruktīvas un pragmatiskas attiecības.

"Ar vardarbīgu un varaskāru cilvēku, kurš, kā šķiet, ir zaudējis realitātes un vienkārša pragmatisma izjūtu, grūti atrast kopīgu valodu. Cits jautājums ir par to, ko mēs darīsim tālāk. Ja runā par karogu nomaiņu, mana attieksme ir divējāda. No vienas puses politiski un simboliski - spēcīgi, no otras puses, ja ņem vērā starptautisko attiecību saturu, tad šī rīcība zināmā mērā ir ar savu pretrunīgumu un izaicinājumiem," skaidroja Sprūds.