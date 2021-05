"Šis ir nebijis gadījums civilās aviācijas vēsturē." Nosaka ierobežojumus Baltkrievijā reģistrētiem aviopārvadātājiem

Civilās aviācijas aģentūra (CAA) ir veikusi Baltkrievijas gaisa telpas risku novērtējumu un atzinusi to par nedrošu civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumiem.

CAA risku novērtējums attiecas kā uz Baltkrievijas gaisa telpas izmantošu lidojumiem uz citiem galamērķiem, tā uz lidojumiem uz un no Baltkrievijas lidostām. CAA vērtēja ne tikai incidentu ar "Ryanair" gaisa kuģi, bet arī incidentu ar "Lufthansa" lidmašīnu, kas norāda uz iespējamām provokācijām. Risku novērtējums balstīts arī uz starptautisko un nacionālo partneru sniegtajiem atzinumiem.

Jau ziņots, ka svētdien aviosabiedrības "Ryanair" pasažieru lidmašīnai, kas bija ceļā no Atēnām uz Viļņu, Baltkrievijas gaisa telpā, netālu no Lietuvas robežas, nācās mainīt kursu un doties uz Minsku, kur Baltkrievijas kriminālpolicija aizturēja vienu no tās pasažieriem - opozīcijas līderes Svjatlanas Cihanouskas štāba locekli, opozīcijas medija "Nexta" dibinātāju un bijušo galveno redaktoru Romānu Protaseviču, kuram Baltkrievijā draud nāvessods. Tika aizturēta arī Protaseviča draudzene Sofija Sapega, kas arī bija starp lidmašīnas pasažieriem.