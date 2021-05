Uz Jūrmalas apvadceļa trīs automobiļu sadursmē bojā gājis cilvēks

Ap plkst. 12. Rīgas – Ventspils šosejas 37. kilometrā jeb Jūrmalas apvedceļa ceļa posmā pavisam netālu no tilta pār Lielupi, trīs automobiļu sadursmē bojā gāja cilvēks.

Sievietes tur apstājās, palaida viņu, bet te braucu es. Saprotu, ka tur uz tilta viņš jau brauca no vienas puses uz otru, jo tur visi bija apstājušies. Šeit neviena nebija. Jo no tās sadursmes vietas, no kuras atripoju šurp, līdz pat šejienei neviena nebija. Šeit es sadūros ar pirmo mašīnu, kurā arī ieskrēju. Man jau nestrādāja bremzes," par notikušo stāsta kravas automašīnas "Mercedes – Benz" vadītājs Pēteris.