23. aprīļa agrā rītā Tukumā notika traģēdija, kur smagus apdegumus guva divi vīrieši - Artis Jaunkļaviņš un Normunds Kindzulis. Diemžēl 28. aprīlī no apdegumiem Normunds gāja bojā. Par notikušo traģēdiju joprojām ir daudz neskaidrību un Valsts policija turpina izmeklēšanu. Portāls "Apollo.lv" sazinājās ar Arti Jaunkļaviņu, lai noskaidrotu tuvinieku versiju par notikušo.

Cietušais uzbrukumā, iespējams, turējis aizdomās kādu vīrieti, kurš abiem vīriešiem "uz savu iedomu pamata vai homofobisku motīvu vadīts" esot vairākkārt draudējis un pieprasījis vienā dzīvoklī dzīvojošajiem jauniešiem "aizvākties no pilsētas". Par draudiem ticis ziņots policijai.

Vēlāk viens no cietušajiem laikrakstam "Neatkarīgās Tukuma Ziņas" atklājis, ka uzbrucējs, iespējams, viņa draugu aplējis ar degšķidrumu un aizdedzinājis.

Dažas dienas pēc traģēdijas, 28. aprīlī, no gūtajiem apdegumiem gāja bojā traģēdijā cietušais Normunds Kindzulis.

5. maijā Valsts policija traģēdiju Tukumā kvalificējusi pēc Krimināllikuma 124. panta pirmās daļas - par personas novešanu līdz pašnāvībai vai tās mēģinājumam, cietsirdīgi apejoties ar cietušo vai sistemātiski pazemojot viņa personisko cieņu, ja šī persona nav atradusies materiālā vai citādā atkarībā no vainīgā.

Artis par notikušo traģēdiju un drauga zaudējumu

Par notikušo traģēdiju Artis stāstīja, ka 23. aprīlī pamodies ap četriem no rīta, dzirdot izmisīgus saucienus pēc palīdzības.

"Cik var noprast no kaimiņu teiktā, bija dzirdams, ka kāpņutelpā notika konflikts pirms manas pamošanās. Protams, nevar arī aizmirst to, ka iepriekšējā dienā viņam tika izteikti draudi dzīvībai, par ko viņš arī izstāstīja man un mūsu kopīgai draudzenei," teica Artis.

Artis par prokurores pausto sacīja: "Mēs katrs izvēlamies savu profesiju, amatu un to, cik profesionāli un kompetenti cenšamies būt, bet ne vienmēr tas, ko izvēlamies ir atbilstošs, tāpēc katram ir jāpadomā, vai tas, ko viņš dara, iet kopā ar sirdsapziņu un pareiziem standartiem."

Smagi cietušā vīrieša kolēģe pastāsta par vairākkārtējiem draudiem un uzbrukumiem

Normunda Kindzuļa draudzene un kolēģe LTV raidījumam "Panorāma" 26. aprīlī pastāstījusi par vairākkārtējiem draudiem un uzbrukumiem cietušajam. Viens no tādiem noticis dienu pirms traģiskā notikuma, vēstī raidījums.

"Viņš atnāca pie manis pāri desmitiem. Viņš bija sabēdājies par to iepriekšējo notikumu, kad viņam uzbruka "paģītī". To mēs pārrunājām.

"Vēl ceturtdienas rītā, kad viņš to piparu gāzi sapūta acīs viņiem, kad gribēja izmukt, viņi arī teica: ja tu ar saviem draugiem nepārvāksies no Tukuma, tu būsi līķis," stāsta draudzene.

"Bija īsziņas. Tāda tipa īsziņas. Draudi visādi bija. Pēc īsziņām un draudiem izdomājām, ka jāiet uz policiju. Viņš pats negribēja iet, jo zina, kā te ir ar to policiju, nekad nekas netiek īsti risināts," pastāstīja cietušā draudzene un kolēģe.

Tikmēr draudzene apliecināja - draudi un uzbrukumi turpinājušies. Kādu brīdi bijusi pauze, un tad uzbrukumi atsākušies no jauna. Taču pēc policijas sākotnējā atteikuma uztvert draudus nopietni Normunds policijā vairs neesot vērsies.

Viņš nevarēja no dzīvokļa iziet. Kā gāja ārā, skatījās uz visām pusēm. Bez baloniņa vispār negāja ārā no mājas. Viņš bija pilnīgā paranojā iedzīts ar to visu," pastāstīja smagi cietušā draudzene.