Nākamnedēļ valdība varētu pārskatīt stratēģiju par to, kā pasargāt Latviju no jauno Covid-19 paveidu ievešanas

Premjers uzsvēra, ka viņu satrauc tas, ka no Lielbritānijas cilvēki bez pašizolācijas ieceļo Latvijā un netiek šķirots, kurš ir slimojis, kurš vakcinēts un kurš nē.

Viņš uzsvēra, ka, nemainot ieceļotāju kontroles stratēģiju, nebūs iespējams zināt, no kuras valsts tika atvests Indijas paveida vīruss vai kāds cits.

Līdz ar to esot jāmaina pašlaik esošā kārtība, kad pašizolācija jāievēro, ieceļojot no valstīm, kur ir liels inficēšanās ar Covid-19 risks, bet nav jāievēro, kur šis risks ir zemāks. Kā piemēru viņš minēja Ēģipti, kur saslimstība ar Covid-19 oficiāli esot zemā līmenī, bet ceļotāji no Latvijas tur ļoti bieži inficējas.