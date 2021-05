"Protams, viss sākās ar vīrieti!" Kā Trūdija Žagare izvēlējās dzīvot, mīlēt un riskēt, 50 gadu vecumā atsakoties no dzīves, ko pazina līdz šim

Kā uzdrošināties riskēt un nebaidīties kļūdīties jeb kā iziet no komforta zonas, motivējošā runā ar savu pieredzes stāstu dalās apmācību konsultante Trūdija Žagare. Viņas stāsts ir par sevi pašu, to, kā 2008. gadā satikusi tagadējo vīru Juri Žagaru un no Londonas pārcēlusies uz Latvijas laukiem, kam bija nepieciešama liela drosme un spēja uzdrīkstēties...