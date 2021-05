Latvijas influenceres – Katrīne Sauliete un Adriana Miglāne šonedēļ kļuvušas par Latvijas aktuālākajām personām. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) izplatījis publisku paziņojumu, ka abas sievietes tiek sodītas ar naudas sodu par pārkāpumiem savos "Instagram" profilos, kur publicēto informāciju neesot noformējušas kā reklāmas paziņojumus. Sarunā ar "Apollo.lv Sauliete un Miglāne atklāj savas darbības gaitu "Instagram" vietnē, kā arī pastāsta, kādus komentārus saņēmušas no Latvijas iedzīvotājiem.

"Atverot Latvijas ziņu portālus, mani izbrīnīja fakts, ka ir piespriests naudas sods , man pašai nezinot. Aizrakstīju viņiem - Patērētāju tiesību aizsardzības centram vēstuli - iesniegumu, ko noformēju ar lielām izsaukuma zīmēm, kur vaicāju, kāpēc šāda informācija ir izskanējusi publiski un es pati to uzzinu tikai no medijiem.

"Publiski izplatīt par mums sabiedrībā šo informāciju, it kā mēs ar Adrianu būtu lielākās noziedznieces, jo neesam pielikušas klāt tēmturi. Un uztaisīt burbuli, šo visu uzlaižot gaisā.

PTAC iet pretrunā ar sevi, jo viņi man raksta, ka es neesot ar viņiem vispār sadarbojusies un ka pēc viņu saņemtā aizrādījuma esmu izlabojusi tēmturus. Tad kā īsti ir, es sadarbojos, vai nesadarbojos ar viņiem, ja reiz novērsu norādītās kļūdas. Taču te man ir jāuzsver, ka viņu norādītās kļūdas nav reklāma, jo es pati esmu to pirkusi par savu naudu, vai arī vēl viens gadījums, kad brālēna sievas mazajai māsai palīdzēju dabūt klāt "Instagram" sekotājus, tad vēl gadījums, kad ar draudzeni apmainījāmies ar sekotājiem.

Tāpat arī mana Krievijā bāzētās kompānijas "NL international" produkcijas izplatīšana. Tā produkcija, kas izlikta manā "Instagram" profilā ir manis pašas pirkta, jo kompānija mums nemaksā un nedāvina produktus. Te ir ieguldīta mana nauda. Ir konkrēts mārketinga plāns, par ko es saņemu algu un par to arī maksāju nodokļus."

Pat pie bildēm, kur nevajag likt, esmu salikusi tēmturus, ka nav apmaksāta reklāma, pati nopirku. Un vēl bija no PTAC puses smieklīgs teksts, ka man zinātniski ir jāpierāda, ka tā ir taisnība, ko es runāju par savām "NL" pudelēm. Es atspoguļoju to, ko ražotājs ir uzrakstījis uz iepakojuma, jo ražotājs to jau ir pierādījis."