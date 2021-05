"Kad sākās karantīna, pārtraucām mazāko vest uz nodarbībām, bet ar to iebraucām tādās auzās, ka nācās vest pie dārziņa speciālās pedagoģes individuāli, tāpēc, ka viņu nevar uz tik ilgu laiku izolēt no sabiedrības. Tieši to viņam visvairāk gribās, kā rezultātā divus mēnešus vispār neizgāja no dzīvokļa. Viņam lielāku laimi nevajag, bet nu tas ir tik briesmīgi. Viņiem nepatīk cilvēki, nepatīk komunicēt, līdz ar to pie tā ļoti jāradina," stāsta Anita.