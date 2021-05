Tiek ieteikts apstiprināt pret Covid-19 vakcīnu "Pfizer"/"BioNTech" lietošanu pusaudžiem

Šī vakcīna jau līdz šim ir bijusi apstiprināta lietošanai pieaugušajiem no 16 gadu vecuma. EZA Zāļu reģistrācijas komiteja (CHMP) ir veikusi paātrinātu datu vērtēšanu, ko iesniedzis uzņēmums, kas reģistrējis ražotāja "Pfizer"/"BioNTech" vakcīnu "Comirnaty". Komiteja izvērtēja datus par pusaudžiem no 12 gadu vecuma, kuri ir iegūti no liela mēroga klīniskā pētījuma, un tā rezultātā šodien pieņēma lēmumu ieteikt indikācijas paplašināšanu.