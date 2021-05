Iedzīvotāji ziņo par dīvainībām vakcinācijas centrā Mārupē - ierodas uz poti, bet centrs ir ciet

"Atnākuši vēl četri cilvēki, rausta durvis, bet – nekā. No blakus ofisa puiši teikuši, ka darba dienās šis kabinets nestrādā, lai nākot brīvdienās kopējā rindā. Vai tas, ka ir pieraksts, neko nenozīmē? "Manavakcina.lv" parādās, ka vakcīna jau veikta un noteikts otrās vakcīnas laiks. Pieteikties no jauna citā vietā un citā laikā nav iespējams! Meita uzrakstīja sūdzību birojam. Drīzumā atzvanīja no Mārupes un teica, ka vajadzējis kārtīgāk pameklēt!" stāstīja Leismanis.