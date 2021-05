Dāņu žurnāliste reportāžā no svingeru kluba atklāšanas pati iesaistījusies intīmās darbībās

Radio4 var med, da swingerklubberne igen måtte åbne. Advarsel: Det blev hedt og vådt for både vores reporter og gæsterne. Hør hele reportagen her: https://t.co/B4bFtpThNe #dkmedier #radio4dk pic.twitter.com/RskBTQITYO

Viņas programmas vadītāja Tīna Kragelunda pozitīvi novērtēja šos centienus. "Es domāju, ka ir forši, ja mūsu reportieri eksperimentē ar žurnālistikas darbību citādi," sacīja Kragelunda. Radiostacija iepriekš Fišerei bija devusi zaļo gaismu, lai viņa pati darbojas, ja viņa to vēlas.

Kragelunda Zviedrijas raidorganizācijai SVT sacīja, ka viņas radiostacija nebaidās no saskares ar tik universālu lietu kā sekss. Žurnālisti bieži izmantoja savu pieredzi. "Mēs iegājām dziļāk ainā, nekā būtu bijis, ja mēs uz to skatītos tikai no malas," viņa teica SVT.