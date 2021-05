Baltijas jūra ir ar koka kuģu vrakiem bagātākā vieta pasaulē

Izpētes darbi, nirstot Baltijas jūras dzelmē, notiek visai maz, jo no ūdens izcelto vraku uzturēšana ir dārga un sarežģīta.

Kā norāda arheologs, tur iemesli ir vairāki – viens ir tas, ka šie kuģu vraki ir no metāla, attiecīgi tie ir daudzos gadījumos labāk atpazīstami, arī labāk saglabājušies.

"Otrkārt, mums ir vēsturiskā fona informācija, mēs vienkārši zinām, ka tur šie kuģi ir nogrimuši, un tāpēc mēs tos spējam atrast. Trešais iemesls noteikti ir tas, ka šie kuģu vraki no 20. gadsimta atrodas tajās vietās, pa kurām kuģošana notiek arī mūsdienās. Šīs kuģu līnijas, ostu akvatorijas – tās ir zonas, kuras regulāri pārbauda valsts hidrogrāfiskie dienesti, veic to kartēšanu, tāpēc mēs zinām par šiem vrakiem," pastāstīja Meinerts, piebilstot, ka maz ticams, ka Baltijas jūrā saglabājušies kuģu vraki no, piemēram, vikingu laikmeta.