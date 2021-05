Jānis Matulis: Līdzsvarā ar pasaules čempioniem

2019. gadā Bratislavā šī strādīgā komanda bez lielām zvaigznēm, bet ar izcilu spēles organizāciju un smagu darbu pārsteidza vairākus savus pretiniekus, arī finālā. Vai šis uzraksts par Somiju kā pasaules čempioniem būs aktuāls arī 7. jūnijā? Ļoti iespējams, jo t.s. B grupā, kas spēlē "Arēnā Rīga", somi demonstrē vislabāko hokeju. Un ir patiess prieks, ka Latvija spēja būt līdzvērtīgs sāncensis, izcīnot mums tik nozīmīgo punktu pamatlaikā. Tagad mūsu hokejistu liktenis vairs nav atkarīgs no norvēģiem, kazahiem vai somiem: 1. jūnijā ir pamatlaikā jāuzvar Vācija un mēs esam ceturtdaļfinālā.

Čempionāts lēnām tuvojas izslēgšanas spēļu stadijai, bet arī man nav skaidrs, vai Latvijas izlases galvenais treneris Bobs Hārtlijs neorientējas mūsu izlases spēlētāju varējumā, vai tieši otrādi – viņa izvēles ir ģeniālas. Četras no piecām spēlēm aizvadījis ar Matīsu Kivlenieku vārtos, pret Somiju Hārtlijs ļāva vārtos debitēt Jānim Kalniņam. Loģisks lēmums, jo Jānis trīs gadus ir sargājis Helsinku "Jokerit" vārtus KHL un somu spēlētājus pazīst labāk par savu suni. Bet varbūt vajadzēja ar Kalniņu spēlēt jau pret Norvēģiju? Pret Norvēģiju ārpus sastāva, piesakot mačam 13 uzbrucējus, tika atstāts Mārtiņš Dzierkals. Biju mazliet sapīcis, ka izlases preses sekretārs Jānis Straupe pirms norvēģiem "liekaci" Dzierkalu piedāvāja “Bites” intervijai. Bet Dzierkals ņem un izšauj! Savā stilā. Pirmais metiens noteikti, kad no zonas vidus Mārtiņš pārsteidza somu vārtsargu Hari Sateri, kuram nesaskatīt ripu traucēja šodienas kapteinis Lauris Dārziņš. Arī otrajā vārtu gūšanas epizodē Dzierkals saņēma dāvanu no Dārziņa, gūstot vārtus lakrosa vai tenisa stilā. Vai tā bija nejaušība vai ilgos treniņos uztrenēts metiens? Vieni teiks – vistīrākā “haļava”, otri bildīs kā ar Boba spēlētāju izvēlēm – viss bija loģiski.