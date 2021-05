"Ilgi gaidīju, kad redzēšu Kalniņu..." Jānis Švanenbergs par Latvijas izlases izšķirošo maču un treniņnometnē gūto savainojumu

Varbūt tas arī ir jāpaņem līdzi no šīs Somijas spēles uz maču pret Vāciju, un, iespējams, tad arī iekritīs tādi "darba goliņi".

Tagad no galvas neatceros, gan jau, ka ir bijis. Nav, protams, diez cik patīkami. Tu cīnies līdz galam un no vienas mazas kļūdiņas arī iemet to "golu" pēdējās sekundēs. Cerams, ka tas neatstās negatīvu iespaidu uz nākamo spēli.