Atvērti vēlēšanu iecirkņi iepriekšējai balsošanai pašvaldību vēlēšanās

Iepriekšējā balsošana otrdien un trešdien nenotiks, bet atkal atsāksies ceturtdien, 3.jūnijā, un norisināsies no plkst. 9 līdz 16 un piektdien, 4. jūnijā no plkst. 13 līdz 20. Vēlēšanu iecirkņu darba laiks vēlēšanu dienā, 5. jūnijā, būs no plkst. 7 līdz 20.