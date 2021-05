Ko darīt tiem, kas nelieto viedtālruņus, bet vēlas izmantot atvieglojumus pret Covid-19 vakcinētajiem un pārslimojušajiem?

Pēc divarpus nedēļām paredzēts ieviest būtiskus atvieglojumus pret Covid-19 vakcinētajiem un pārslimojušajiem, kamēr informāciju par cilvēka atbilstību kādai no grupām un līdz ar to atvieglojumiem no 15. jūnija nodrošinās digitālais Covid-19 sertifikāts. TV3 Ziņas noskaidrojis, kas būs jādara tām personām, kas neizmanto viedtālruņus.