Jānis Matulis: Sapnis bez seguma...

Vai mačā pret Vāciju bija iespējams cits scenārijs? Laikam jau nē. Jo sākām tradicionāli – negatavi spēlei, pirmos vārtus zaudējot pēc pirmā vāciešu metiena. Kas 19 gadus vecajam Minhenes "Red Bull" uzbrucējam Peterkam izdevās izcili precīzs – no kreisā iemetiena apļa vidus tālajā augšējā Latvijas izlases vārtu stūrī. Ne tur Jānis Kalniņš vainīgs, jo metiens tiešām bija veiksmīgs.

Arī otrie vārti it kā nebija loģiski, lai gan loģikas tur atliku likām – zaudēta divcīņa pie laukuma apmales, vārtpriekšā mūsējie ir stīvi kā sliktākajās "Dinamo" spēlēs un Berlīnes "Eisbaren" uzbrucējs Nēbelss no tuvas distances panāk 2:0. Lai gan kopumā statistiķi uzskaitījuši, ka Vācijai bijis 21 metiens, neviens no tiem vairs nebija tik laimīgs kā pats pirmais un tik precīzs kā Nēbelsam.