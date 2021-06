ĀM: Latvijas valsts piederīgo izceļošana no Baltkrievijas var būt apgrūtināta

Baltkrievija no pirmdienas pastiprinājusi emigrācijas noteikumus, ievērojami ierobežojot iespējas izbraukt no valsts. Jau kopš decembra Baltkrievijas pilsoņiem, kuriem nav ilgtermiņa uzturēšanās atļaujas citā valstī, ir aizliegts atstāt Baltkrieviju caur oficiālajiem dzelzceļa un ceļu robežas šķērsošanas punktiem. Taču saskaņā ar jaunajiem noteikumiem arī cilvēkiem ar šādām atļaujām turpmāk būs liegts izbraukt no Baltkrievijas.