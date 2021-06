Amatā stājusies jauna izglītības un zinātnes ministre

Muižniece ir dzimusi 1987. gadā. Muižniece par Saeimas deputāti tika ievēlēta 2018. gada 6. novembrī no JKP saraksta. No pērnā gada 15. oktobra viņa partijā ieņem priekšsēdētājas biedres amatu.

Muižniece 2010.gadā ieguvusi pirmā līmeņa augstāko izglītību uzņēmējdarbības vadībā Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā. Laikā no 2014.-2018.gadam Muižniece ieguva arī profesionālo bakalaura grādu pedagoģijā Latvijas Universitātē (LU). Turpinot mācības LU, politiķe 2019.gadā ieguva izglītības zinātnes maģistra grādu.

Kopš 2018. gada februāra Muižniece kā biedre piedalās Neatkarīgajā izglītības biedrībā, bet no 2016. gada augusta ir biedre Latvijas Angļu valodas skolotāju asociācijā. Savukārt no 2013. gada jūnija ir biedrības "Daugmales skolai" biedre. No 2014.marta līdz 2017. gada aprīlim Muižniece bijusi arī biedrības valdes priekšsēdētāja.