Altruismam putnu pasaulē nav vietas. Baltie stārķi divās dienās no ligzdas izmet visus cāļus

FOTO: Ekrānuzņēmums no tiešraides.

Baltie stārķi divās dienās no ligzdas izmet visus piecus cāļus, liecina novērojumi AS "Sadales tīkls" sadarbībā ar Latvijas Dabas fondu (LDF) nodrošinātajā tiešraidē no stārķu ligzdas Tukuma novadā.