Stājas spēkā likums - turpmāk bez plastmasas dakšiņām un ausu tīrāmajiem kociņiem

No 3.jūlija aizliegts laist tirgū konkrētus plastmasas priekšmetus, noteikti pasākumi to patēriņa samazināšanai, kā arī citas prasības.

No 3.jūlija ražotājiem un tirgotājiem būs jāmarķē noteiktas vienreizlietojamas plastmasu saturošas preces - higiēniskās paketes, tamponi, mitrās salvetes, tabakas izstrādājumi ar filtriem un filtri, kas paredzēti lietošanai kopā ar tabakas izstrādājumiem, kā arī dzērienu glāzes.

Ražotājs Latvijā nevarēs laist tirgū dažādas vienreizlietojamās plastmasas preces - vates kociņus, galda piederumus (dakšiņas, nažus, karotes, irbulīšus), šķīvjus, salmiņus, dzērienu maisāmkociņus, kā arī baloniem piestiprināmus un to turēšanai domātus kociņus un to mehānismus.

Tāpat aizliegts no putu polistirola izgatavots pārtikas un dzērienu iepakojums, tā korķīši un vāciņi, dzērienu glāzes un to vāciņi, kā arī vienreizlietojamie un atkārtoti lietojamie no oksonoārdāmas plastmasas izgatavotie izstrādājumi.