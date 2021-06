Rinkēvičs: Lukašenko ar Krievijas palīdzību ir izdevies Baltkrievijas pilsoniskās sabiedrības darbību apslāpēt

Runājot par notikumiem kaimiņzemē, Rinkēvičs uzsvēra, ka patlaban pieaug Baltkrievijas sadarbība un atkarība no Krievijas, un esot jārēķinās ar Baltkrievijas integrēšanos Savienotajā valstī un Baltkrievijas lielāku aizstāvību no Krievijas puses. Neskatoties uz to, ka Lukašenko ar Krievijas palīdzību ir izdevies Baltkrievijas pilsoniskās sabiedrības darbību apslāpēt, Eiropas Savienībai (ES) tā jāturpina atbalstīt, pauda ministrs.