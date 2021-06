No nākamās nedēļas pēc ieceļošanas no Lielbritānijas būs jāievēro pašizolācija

Savukārt pašizolācija nebūs jāievēro pēc iebraukšanas Latvijā no Somijas, Islandes, Vatikāna, Maltas, Rumānijas.

SPKC veidotajā "drošo valstu" sarakstā ilgstoši atradās tikai Vatikāns un Islande, bet pēc atgriešanās Latvijā no pārējām Eiropas valstīm bija jāievēro pašizolācija. Aprīļa izskaņā sarakstā nonāca arī Lielbritānija , kurā bijusi sekmīgākā vakcinēšanas kampaņa, bet vēlāk tur tika iekļauta arī Rumānija un Somija.

Pašizolācija Latvijā joprojām jāievēro, atgriežoties no Igaunijas, Monako, Andoras, Čehijas, Slovēnijas, Spānijas, Slovākijas, Francijas, Zviedrijas, Sanmnarīno, Luksemburgas, Nīderlandes, Lietuvas, Itālijas, Beļģijas, Austrijas, Šveices, Kipras, Portugāles, Bulgārijas, Grieķijas, Vācijas, Horvātijas, Lihtenšteinas, Ungārijas, Dānijas, Īrijas un Norvēģijas.

Attiecībā uz valstīm, kas ir ārpus ES un EEZ, pašizolācija nav jāievēro, ceļojot no Ruandas, Dienvidkorejas, Singapūras, Jaunzēlandes un Austrālijas. Šīs valstis ir to vidū, no kurām ir atļauts šķērsot ES ārējo robežu.