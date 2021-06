"Noah Jurmala" vārtsargs Kneževičs diskvalificēts par iespējamu dalību spēles rezultāta ietekmēšanā

Diskvalifikācija piemērota līdz gala lēmuma pieņemšanai no LFF Godīgas spēles un ētikas komitejas puses attiecībā uz iespējamo futbola kluba "Noah Jurmala" un tā spēlētāju, tajā skaitā Kneževiča, iesaisti darbībās, kas vērstas uz manipulācijām ar spēles rezultātu.

Par attiecīgo spēli LFF 31. maijā saņēma ziņojumu no Eiropas Futbola federāciju asociācijas ( UEFA ) Krāpniecisko darbību ar spēļu rezultātiem analīzes sistēmas. Tajā norādīts, ka pastāv pietiekošs informācijas kopums, kas ļauj secināt, ka futbola klubs "Noah Jurmala" un/vai tā spēlētāji var būt iesaistīti darbībās, kas vērstas uz manipulāciju ar spēles rezultātu.

Ziņojumā teikts, ka tiklīdz spēle tika uzsākta, un kad rezultāts vēl bija 0:0, tika izdarīts ievērojams likmju apjoms uz to, lai "Noah Jurmala" zaudētu spēli ar vismaz četru un piecu vārtu starpību. Minēto likmju veikšana turpinājās līdz brīdim, kad "Liepāja" guva pirmos vārtus spēles 17. minūtē.

Spēles turpinājumā tika veikts ļoti ievērojams likmju apjoms uz to, ka "Noah Jurmala" zaudēs spēli ar vismaz piecu vārtu starpību, un minētās likmes turpinājās līdz brīdim, kad tika gūti spēles otrie vārti. Koeficienti uz minētajiem spēles iznākumiem strauji samazinājās, un nepalielinājās brīdī, kad tam būtu loģisks izskaidrojums, pamatojoties uz notikumiem minētās spēles gaitā.

Arī UEFA ziņojuma turpinājumā ir atrodamas atsauces uz to, ka spēles laikā veiktās likmes un to apjoms acīmredzami neatbilda notikumiem spēles gaitā, kas rada pamatotas aizdomas par to, ka minētās spēles rezultāts varētu tikt manipulēts. Kā vēl viens piemērs tiek minēts tas, ka pirms pirmo vārtu gūšanas "Liepāja" veica tikai vienu sitienu vārtu rāmī, taču ievērojamas likmes uz lielu gūto vārtu skaitu joprojām saglabājās augstā līmenī.