Meži Latvijā ir vienreizēji un skaisti

Bija septembra mēnesis, samērā vēss un atsvaidzinošs laiks. Lietains, kā šodien atceros. Tad bija tā reize, kad mēs ar vectēvu un vecomāti devāmies uz mežu sēņot. Mums vēl bija tā mazā mašīnīte Žigulis "kapeika" - tā to devēja tajā laikā. Un tad arī es redzēju to neskarto mežu.

To enerģiju un noslēpumainību, kas valdīja tajā. Par cik man tajā laikā stāstīja daudz pasakas, man uzreiz atausa atmiņā pasaku varoņi - rūķi un raganas, vilki un citi. Tā pirmā sliekšņa pārvarēšana no pilsētas uz mežu - likās, ka kāds aizvilktu aizkarus un kaut kur starp zariem traucas saules stari.

Tomēr, laikam mainoties, viss šodien vairs neizskatās tik rožaini, kā tas bija bērnībā. Cilvēki, kas uz vietas dzīvo, to ainavu no zemes tik ļoti nepamana, cik ļoti to var redzēt no putna lidojuma, kad parādījās piekļuve pirmajam internetam un varēja aplūkot satelīta uzņēmumus.