Piedod, bet ja Ventspils un Jelgava atkal iegūs Lembergu un Rāviņu - tad tas parādīs nevis to, ka @ZZS_ ir spēcīgs soliņš - bet to, ka vēlētājs apzināti vēlas, lai to apzog, krāpj un izmanto!

Tā būs iešaušana sev kājā!



Šie divi nevar baudīt uzticību domājošā sabiedrībā!