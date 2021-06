Jelgavas un Siguldas vēlēšanu iecirkņos konstatētas kļūdas, Salaspilī situāciju vēl skaidro

CVK vadītāja norādīja, ka, visticamāk, situācija varētu kļūt skaidrāka pirmdien. Informācija par notikušo ir arī Valsts drošības dienesta rīcībā, kas arī to pārbaudīs.

Bērziņa izteica divas teorētiskas versijas, kā kļūda ir pieļauta. Iespējams, ka balsu skaitīšanas laikā kāds no komisijas locekļiem atvēris aploksni, kurā bija vairāk nekā viena zīme. Bērziņa uzsvēra, ja zīmes ir atšķirīga satura, tās visas ir atzīstamas par nederīgām, taču kāds no komisijas locekļiem to var būt palaidis garām un pievienojis šīs zīmes kopīgajam derīgo zīmju skaitam.