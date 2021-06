Diennakts laikā stacionēti 18 Covid-19 pacienti. Kopā slimnīcās ārstējas 359 cilvēki

No visiem slimnīcās esošajiem Covid-19 pacientiem 306 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 53 - ar smagu slimības gaitu. Līdz šim kopumā no Latvijas ārstniecības iestādēm izrakstīti 13 559 pacienti.

Saslimstības ar Covid-19 divu nedēļu kumulatīvais rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju pēdējās diennakts laikā ir samazinājies no 209,4 gadījumiem uz 204,3. Savukārt pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem ir samazinājies no 2,7% līdz 2,4%.

Ziņots par sešiem mirušiem Covid-19 slimniekiem, no kuriem viens cilvēks bijis vecumā no 50 līdz 59 gadiem, divi - vecumā no 70 līdz 79 gadiem, un trīs - vecumā no 80 līdz 89 gadiem.