Pie Daugavpils domes priekšvēlēšanu laikā uzvilkts Baltkrievijas zaļi sarkanais karogs. Mastā tas atradies vien 15 minūtes

"Es nemāku komentēt to, ko kāds ir teicis. Bet Daugavpils pilsētas domē četru gadu laikā ir bijuši trīs apvērsumi, četri domes priekšsēdētāji. Katru reizi aiz minētajiem apvērsumiem ir stāvējusi Latgales partija. Un apvērsumi domē ir notikuši kā tikko vai nu kāds no Latgales partijas tika pieķerts zagšanā, līdzdalībā vai nolaidībā. Vai arī skāra jautājumu par privātiem siltuma piegādātājiem Daugavpils siltumtīkliem," teica Elksniņš.

2018. gadā viens no Saskaņas Daugavpils domes deputātiem Valērijs Kononovs pus gadu kā konsultants pastrādājis arī "Rīgas satiksmē". Nodaļā, kuru vadījis "Rīgas satiksmes" krimināllietā aizdomās turamais nu jau nelaiķis Jānis Volkinšteins. Kā liecina amatpersonas deklarācija, domnieks saņēmis vairāk kā 10 000 eiro par to, ka pētījis kā Rīgai un Daugavpilij sadarboties autobusu pirkšanā.

Ilgadējs domnieks un arī domes priekšsēdētāja vietnieks Pēteris Dzalbe pirms 4 gadiem startēja no Ingūnas Sudrabas "No Sirds Latvijai", kas Daugavpilī izgāzās. Tagad sola atgriezties un izmantot savas zināšanas par to kā politiķi piesedzot vietējo uzņēmēju intereses pašvaldības iepirkumos.