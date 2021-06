Notiks diskusija par minimālās algas kritēriju noteikšanu ES

Kā aģentūru LETA informēja EP preses sekretārs Latvijā, priekšlikumu par vienotu Eiropas minimālās algas noteikšanu izstrādājusi Eiropas Komisija (EK), un patlaban to izskata ES likumdevēji - gan ES Padome, kur Latviju pārstāv Labklājības ministrija, gan EP.

Diskusijas pirmajā daļā ar tā virzību iepazīstinās EP Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas pārstāve no Latvijas Tatjana Ždanoka (LKS). Savukārt diskusijas otrajā daļā sekos trīs EP lielāko politisko grupu deputātu viedoklis, kuras pārstāvēs Nils Ušakovs (S), Ivars Ijabs (AP) no politiskās grupas "Renew Europe", savukārt Eiropas Tautas partijas grupas viedoklis izskanēs video vēstījumā no EP ziņotāja, vācu deputāta Denisa Radtkes.