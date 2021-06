Raidījums: "To nevar izdarīt bez vardarbības!" Video fiksēta nežēlība kažokādu fermā Latvijā

"Tu ej kā tāds robots no būra uz būri un uztver to tā kā vienkāršu darbu, nevis kā dzīvu būtni. Viens no spilgtiem notikumiem bija, ka darbinieks nosita viņu tā aiz astes. Atvēzējas un pret bortu... Nu, iemesls bija tāds, ka tas [dzīvnieks] tāpat jau bija pusdzīvs. Nu, un vēl visi, protams, pārējie skati.