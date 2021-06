Golubeva nāks klajā ar redzējumu par atalgojuma palielināšanu iekšlietu dienestos

Intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam "Rīta panorāma" viņa atzina, ka iekšlietu dienesti atalgojuma ziņā patlaban ļoti atpaliek no citiem valsts pārvaldes sektoriem. Tajā pašā laikā iekšlietu dienestos strādājošajiem nevajadzētu cerēt uz "milzīgu un ļoti strauju" atalgojuma pieaugumu, jo līdzekļi ir nepieciešama daudziem resoriem un par to visu jāpanāk vienošanās ar valdības partneriem.

"Mēs darīsim to, kas ir mūsu spēkos, un noteikti piedāvāsim [atalgojuma] pieaugumu un arī redzējumu par to, kādam tālāk jābūt šim pieaugumam, un tad viss ir atkarīgs no valdības, koalīcijas procesa.