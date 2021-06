VIDEO un AUDIO ⟩ Pasaules hokeja čempionāts ar tiesneša acīm - Latvijas līnijtiesnesis Dāvis Zunde stāsta par aizvadīto turnīru

Turpinājumā pārspriedām, ko nozīmē būt gados jaunākam līnijtiesnesim, kā arī debitēt pasaules čempionāta elites divīzijā. Pats arbitrs gan atzina, ka šajā čempionātā no spēlētāju puses neesot izjutis necieņu vai mēģinājumus ietekmēt pieņemtos lēmumus.

Protams, šis turnīrs bijis īpašs arī tiesnešiem. Ņemot vērā epidemioloģiskos apstākļus, tiesneši bija sadalīti mazākās komandās, līdz ar to mači tika novadīti tikai kopā ar kolēģiem no iepriekš nozīmētās grupas.

Podkāsta otrajā pusē pārrunājām arī tā saucamos trenera izaicinājumus jeb tiesnešu lēmumu pārbaudīšanu, izmantojot video atkārtojumu. Piemēram, mačā starp Kazahstānu un Vāciju, kura viens no līnijtiesnešiem bija tieši Zunde, trenera izaicinājums tika izmantots divas reizes. Pie tam, abās situācijās apskatīta bija tieši epizode pie līnijas par kuru "atbildēja" tieši latviešu līnijtiesnesis.

Vaicāts par to, vai viņš šādu epizodi uzskata par savu kļūdu, tiesnesis atbildēja noliedzoši: "Es to par savu kļūdu neuzskatu. Un to arī [tiesnešu] treneri neuzskatīja par kļūdu. Čempionāta laikā bija tik daudz šo "čelendžu", un tas nav nekas tāds."