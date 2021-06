Labdarības organizācija brīdina par teju 80 miljonu bēgļu izslēgšanu no Covid-19 vakcinācijas kampaņām

G7 valstu - ASV, Vācijas, Lielbritānijas, Kanādas, Francijas, Itālijas un Japānas - līderi un pārstāvji no Eiropas Savienības (ES) no piektdienas līdz svētdienai tiksies Kornvolā. Viena no galvenajām sarunu tēmām samitā būs jaunā koronavīrusa pandēmija un cīņa ar to.