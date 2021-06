Muižniece patlaban neizskata iespēju apmeklēt Tokijas olimpiskās spēles

Vienlaikus viņa uzsvēra, ka "citos apstākļos, citā situācijā", tā ir goda un cieņas lieta Latvijas pārstāvim doties līdzi uz olimpiskajām spēlēm pārstāvēt valsti. Taču patlaban viņa neuzskata, ka būtu īstais cilvēks, kuram jādodas uz Tokijas olimpiskajām spēlēm. Ministre apsolījās Latvijas sportistiem olimpiādē sekot un just līdzi attālināti.

Pēc uzaicinājuma saņemšanas Valsts prezidents Egils Levits, izvērtējot savu darba kārtību, lūdzis Muižnieci no 22.jūlija līdz 25.jūlijam pārstāvēt Latviju XXXII olimpiskajās spēlēs Tokijā.

LETA jau ziņoja, ka Tokijas olimpiskās spēles koronavīrusa pandēmijas dēļ tika pārceltas par gadu un to norise plānota no 23.jūlija līdz 8.augustam. Savukārt paralimpiskās spēles šovasar iecerētas no 24.augusta līdz 5.septembrim.