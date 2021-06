Latvijā startē nebijis projekts "Sveicu.es" - iespēja nosūtīt video apsveikumu no slavenības

"Draugiem Group" jaunākais projekts "Sveicu.es" piedāvā nebijušu iespēju nosūtīt video apsveikumu no slavenības, kam vien vēlies. Jau šobrīd ir iespēja pasūtīt sveicienu no iemīļotiem mūziķiem – Normunda Pauniņa, Jenny May, Ata Zviedra, Lienes Šomases, Katrīnas Dimantas, Alises Haijimas, Linitas Mediņas, ar saviem trikiem gatavs pārsteigt ir iluzionists Robijs Trankalis, sveicēju vidū ir arī aktieri Jānis Jarāns un Vita Baļčunaite, kā arī TV un radio personības – Egons Reiters un Roberts Lejasmeijers.