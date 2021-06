2017. gada oktobrī kāds anonīms sociālo tīklu lietotājs ASV interneta forumā publicēja virkni mīklainu paziņojumu, parakstoties ar burtu – Q. QAnon jeb Q, kas ir nepamatota sazvērestības teorija un balstās labējā ekstrēmismā, savā atbalstītāju lokā pulcē simtiem tūkstošu cilvēku no visas pasaules, iesaistot dažādās kustībās, un sludinot dezinformāciju, vēsta raidsabiedrība BBC un laikraksts "The New York Times".

Kas ir QAnon jeb Q?

QAnon ir nepamatota sazvērestības teorija, kas balstās labējā ekstrēmismā un ietver uzskatu, ka sātanisti, kas pārvaldot ASV politiku un plašsaziņas līdzekļus, seksuāli izmantojot bērnus, dzerot viņu asinis un pretojoties ASV bijušajam prezidentam Donaldam Trampam, kurš ar viņiem slepeni cīnās.

2017. gada oktobrī kāds anonīms lietotājs ASV interneta forumā publicēja virkni mīklainu paziņojumu, parakstoties ar burtu – Q. Šī burta izvēle liecina, ka šai personai vai personām ir augstākā līmeņa pielaide valsts noslēpumam un klasificētai informācijai, kas saistīta ar Donalda Trampa administrāciju un tās pretiniekiem ASV.

Q identitāte joprojām nav zināma, lai gan gadiem ilgi ir bijušas dažādas aizdomas un spekulācijas par to. Vairāki cilvēki spriež, ka tas ir viens "interneta trollis", kas uzdodas par Q, savukārt citi uzskata, ka zem Q identitātes "slēpjas" vairāki cilvēki. Pastāv arī pieņēmums, ka Q identitāte laika gaitā ir mainījusies.

Q rakstītās ziņas dēvē arī par "Q pilieniem".

Kas ir QAnon sekotāji un kur tie sastopami?

QAnon atbalstītāji ir daudzveidīga grupa. Pirmie QAnon atbalstītāji bija galēji labējie Trampa atbalstītāji, taču 2020. gadā kustība paplašināja savu darbību, iekļaujot mātes, cilvēkus, kas iestājas pret Covid-19 ierobežojumiem un kristiešus.

QAnon kustības sekotāji ir piedalījušies arī ASV Kapitolija nemieros, vairāki sekotāji ir apsūdzēti par vardarbīgiem noziegumiem, tostarp nolaupīšanu un slepkavības mēģinājumiem.

ASV Tēvzemes drošības departamenta izdotajā pētījumā par terorismu tika secināts, ka ASV pieaug vardarbība no ekstrēmistu grupām, tostarp sazvērestību teoriju kopienām, īpaši uzsverot QAnon kustību.

Foto: QAnon sazvērestības teorijas atbalstītāji iebrūk ASV Kapitolijā

QAnon kustības pārstāvji ir iekļuvuši arī republikāņu partijā. Piemēram, QAnon kustības pārstāve un sazvērestību teoriju piekritēja Mardžorija Teilore Grīna ir pirmā ievēlētā persona Kongresā. Atbalstu QAnon kustībai pauduši arī vairāki ievēlētie republikāņi valsts un reģionālā līmenī.

QAnon ir izplatījies visā pasaulē, un to ir pieņēmuši dažādi sazvērestības teorētiķi tādās valstīs kā Lielbritānija, Vācija un Japāna.

Nav konkrēti zināms, cik daudz cilvēku atbalsta QAnon kustību, taču zināms, ka atbalstītāju skaits nav mazs - iespējams, pat vairāki miljoni.

QAnon tiešsaistes platformas, kurās darbojās iesaistītā persona vai grupa, ir vairākkārt mainījušās. Q ziņas sākotnēji parādījās vietnē "4chan". Pēc neilga laika ziņas tika rakstītas "8chan". Šobrīd ziņas tiek rakstītas platformā "8kun", kuru vada bijušais "8chan" īpašnieks.

Katrā no šīm vietnēm tiek izmantota identitātes pārbaudes sistēma, kas pazīstama kā "tripcode", kas tulkojumā no angļu valodas nozīmē "ceļojuma kods". Tas pierāda, ka lietotājs vai lietotāji paši ir rakstījuši anonīmās ziņas.

Pirms "Facebook" nobloķēja QAnon saturu, vairākās QAnon grupās bija simtiem tūkstoši dalībnieku. Portāls "NBC News" veica pētījumu, kurā atklājās, ka "Facebook" tika izveidotas vairāki tūkstoši portāla grupu, kuru kopējo dalībnieku skaits pārsniedza miljoniem cilvēku.

QAnon aktīvi darbojās arī mikroblogošanas vietnē "Twitter", taču 2021. gada 6. janvārī pēc Kapitolija nemieriem "Twitter" noņēma vairāk nekā 70 000 ar QAnon saistītos lietotājus.

Arī vairākas mazākas platformas, piemēram "Etsy", "Pinterest" un "Discord" veikušas līdzīgus pasākumus, lai ierobežotu QAnon ietekmi.

Kādas sazvērestību teorijas sludina QAnon?

QAnon sazvērestības teorijas ir bez pamata un bez pierādījumiem, savukārt tās aizstāvjus dēvē par "sajukušo sazvērestības kultu".

Teorijā ietilpst arī uzskats, ka Donalds Tramps veiks militāru operāciju "The Storm", kas tulkojumā no angļu valodas nozīmē "Vētra", pret eliti, kā rezultātā tikšot arestēti tūkstošiem elites līderi un notikšot "The Great Awakening" (Tulkojumā no angļu valodas: "Lielā Atmošanās").

QAnon sekotāji uzskata, ka elitē ietilpst tādi cilvēki kā, piemēram, pašreizējais ASV prezidents Džo Baidens,

kādreizējā ASV valsts sekretāre Hilarija Klintone, bijušais ASV prezidents Baraks Obama, biznesa magnāts Džordžs Soross, kā arī virkne ASV mākslinieku, piemēram, televīzijas šova vadītāja Opra Vinfrija, kinoaktieris Toms Henkss, kā arī dažādas reliģiskās personas, tostarp Pāvests Francisks un Dalailama.

Daudzi teorijas piekritēji uzskata, ka papildus bērnu seksuālai izmantošanai šie cilvēki arī nogalina un ēd savus upurus, lai iegūtu adrenohromu - cilvēka asinis, kas kļūst par narkotiku tad, kad upuris (visbiežāk mazs bērns) tiek pakļauts maksimālām šausmām vai sāpēm.

QAnon savos ziņojumos ietver arī dažādas prognozes. Pirmā prognoze bija tāda, ka Hilarija Klintone tiks arestēta un viņa mēģinās aizbēgt no valsts. Šī pareģošana neizdevās. Pastāv arī vairākas citas neizdevušās prognozes: "Vētra" notiks 2017. gada 3. novembrī. Šajā dienā ASV nenotika politiski nozīmīgi notikumi.

"Vētra" notiks 2021. gada 20. janvārī, Baidena inaugurācijas dienā. Arī šajā dienā nenotika apvērsums.

2018. gada 16. februārī Londona notiks automašīnu spridzināšana. Nenotika automašīnu spridzināšana.

2018. gada 10. aprīlī kaut kas ievērojams notiks Čuncjinā. Tajā dienā Čuncjinā nekas ievērojams nenotika.

Vairākas neveiksmīgas prognozes, ka kādreizējais ASV senators Džons Makeins atkāpsies no ASV Senāta. Džons Makeins strādāja Senātā līdz nāves dienai 2018. gada augustā.

Vairākas neveiksmīgas prognozes, ka Marks Zakerbergs pametīs "Facebook" un aizbēgs no ASV. Joprojām Marks Zakerbergs ir "Facebook" izpilddirektors. Papildus neveiksmīgām prognozēm, Q ir publicējis arī daudzus nepatiesus un nepamatotus apgalvojumus, piemēram, Vācijas kanclere Angela Merkele ir Ādolfa Hitlera mazmeita, Baraks Obama, Hilarija Klintone, Džordžs Soross un citi plāno apvērsumu pret Donaldu Trampu un ir iesaistīti starptautiskā bērnu seksuālās tirdzniecības apritē.

Kustība "Glābiet bērnus"

Pētījumi liecina, ka vislielāko atbalstu QAnon izraisīja tā sauktā "Save the Kids", kas no angļu valodas nozīmē "Glābiet bērnus", kustība. Tā sākās kā līdzekļu vākšanas kampaņa likumīgai cilvēku tirdzniecības apkarošanas labdarībai, bet pēc tam to pārņēma QAnon atbalstītāji, lai izplatītu nepatiesas un pārspīlētas pretenzijas par "globālu bērnu tirdzniecību, kuru vada elites līderi".

2020. gada septembrī sociālo tīklu vietnes "Facebook" un "Instagram" mēģināja novērst "Glābiet bērnus" kustību, novirzot cilvēkus, kas meklēja šo vārdu salikumu, uz bērnu labklājības grupu. Aizvadītā gada oktobrī "Facebook" paziņoja, ka mēģinās ierobežot šo vārdu sasniedzamību sociālo tīklu vietnē.

Taču tajā pašā laika posmā QAnon sekotāji arī izveidoja sazvērestības teoriju, apgalvojot, ka mēbeļu uzņēmumam "Wayfair" bija slepena vienošanās par bērnu tirdzniecību.

Līdzīgi tika izveidota arī grupa "Freedom for the Children" (Tulkojumā no angļu valodas nozīmē "Brīvība bērniem") gan ASV, gan Lielbritānijā, kas veicināja milzu protestus, kas, pēc QAnon domām, palielināja cilvēku izpratni par bērnu seksuālu izmantošanu un cilvēku tirdzniecību.

Šie protesti piesaistīja daudzveidīgāku cilvēku pūli nekā tipiskās QAnon grupas, kā arī protestos piedalījās cilvēki, kuri netic QAnon sazvērestības teorijas aspektiem.

QAnon Covid-19 pandēmijas laikā

QAnon atbalstītāji un pandēmijas sazvērestības teoriju piekritēji ir ieguvuši plašu atbalstu visā pasaulē. Piemēram, 2020. gada septembrī Londonā protesta akcijā, kas bija vērsta pret Covid-19 ierobežojumiem, pulcējās daudzi cilvēki, kuri uzklausīja organizatoru – sazvērestību teoriju piekritēju – viedokli.

Kā norāda raidsabiedrība BBC, pārsvarā tas, ko klātesošie dzirdēja no runātājiem, bija negatīva informācija par Covid-19 izraisīto cilvēku mirstību un nepamatotas spekulācijas par "obligātām vakcinācijām" un "vardarbību pret bērniem".

"Runātājiem bija ļoti maz konstruktīva viedokļa. Nebija neviena runātāja, kas runātu, piemēram, par pandēmijas ietekmi uz mazajiem uzņēmumiem,"

par protesta akciju sacīja grupas "Hope Not Hate" vecākais pētnieks Džo Mulhels.

Savukārt 2020. gadā pētnieciskās žurnālistikas centrs Re:Baltica izpētīja, ka sazvērestības teorijas izplatībai labi noderēja Covid-19 pandēmijas radītā neskaidrība. Piemēram, interneta enciklopēdijas "Wikipedia" lapu apmeklējumu statistika rāda, ka interese par QAnon spēji pieauga līdz ar straujāku vīrusa izplatīšanos martā.

Covid-19 noliedzēju un QAnon sazvērestības teoriju piekritēju sastapšanos veicinājusi milzīgā ar pandēmiju saistītā dezinformācijas kampaņa, ko veica QAnon atbalstītāji. Austrālijas Institūta Atbildīgo tehnoloģiju centrs izpētīja, ka nepatiesus vēstījumus par Covid-19 visbiežāk izplatījuši Trampu un QAnon atbalstoši automatizēti "Twitter" konti jeb boti.

"Plāndēmija" - populārākā Covid-19 maldu ziņa, kurā iesaistījās arī QAnon

Tāpat QAnon atbalstītājiem bija nozīmīga loma "Plāndēmija - Covid-19 slepenais uzdevums" dokumentālās filmas izplatīšanā, kas ievērību guva arī Latvijā.

"Plāndēmija - Covid-19 slepenais uzdevums" ir 26 minūtes gara dokumentālā filma, kuras galvenā varone ir bijusī vīrusu pētniece Džūdija Mikovica.

Filmu publicēja 2020. gada 4. maijā un tā nekavējoties kļuva par populārāko antivakcīnu un Covid-19 maldu ziņu visā pandēmijas laikā. Lielākās sociālo mediju platformas "Youtube", "Vimeo", "Twitter" un "Facebook" šo filmu izņēma no aprites, taču tā turpināja parādīties tīmeklī no jauna. Nedēļas laikā tā sasniedza vairāk kā astoņus miljonus skatījumu. Uz to atsaucās un komentēja neskaitāmi skatītāji.

Pērnā gada 5. maija rītā, nepilnas 24 stundas pēc tam, kad tika publicēta dokumentālā filma, vienā no QAnon izveidotājām "Facebook" grupām, kura pulcē teju 25 000 dalībnieku, tika publicēta šī filma.

Šajā ierakstā QAnon piekritēji rakstīja – "Ekskluzīvs saturs. Noteikti jāskatās!".

Tikai dažu dienu laikā vairāk nekā 1660 cilvēki bija kopīgojuši dokumentālo filmu savā "Facebook" profilā, kā oriģinālo atsauci norādot QAnon "Facebook" profilu.

Kādu ietekmi QAnon ir radījis?

QAnon ir izraisījis daudz dažādus notikumus. Lielu ietekmi radīja Tūsonas cementa rūpnīcas incidents. 2018. gada maijā sazvērestību teoriju piekritējs Maikls Luiss Artūrs Meijers sociālo tīklu vietnē "Facebook" pārraidīja videoklipu no Tūsonas cementa rūpnīcas, apgalvojot, ka tā ir bērnu seksuālās izmantošanas tirdzniecības nometne, par kuru neviens nevēlas runāt un darīt.

Nedēļu pēc šī videoklipa publicēšanas tas tika skatīts 650 000 reizes. Tūsonas policija pārbaudīja cementa rūpnīcu un nekonstatēja pierādījumus par bērnu tirdzniecību. Pēc notikušā Meijers tika apcietināts.

2018. gada 15. jūnijā QAnon atbalstītājs Metjū Filips Raits tika arestēts par terorismu un par satiksmes bloķēšanu uz Hūvera aizsprosta aptuveni 90 minūtes. Mašīnā, ar kuru pārvietojās QAnon atbalstītājs, atradās dažādi šaujamieroči un aptuveni 900 patronas.

2019. gada 30. maijā publicētā FBI dokumentā tika uzsvērts, ka QAnon ekstrēmisti ir identificēti kā iekšzemes terorisma draudi.

Dokumentā tika apskatīti vairāki ar QAnon saistītie terorisma gadījumi, piemēram, 2018. gada beigās cits vīrietis apcietināts, jo viņa automašīnā atrada materiālus sprāgstvielu izgatavošanai. Šis cilvēks plānoja uzspridzināt "sātanisku" pieminekli, lai pievērstu amerikāņu uzmanību pedofilijai elites vidū.

QAnon atbalstītāji 2020. gadā sociālos tīklus pārpludināja ar neskaitāmi daudz nepatiesu informāciju par Covid-19, "Black Lives Matter" ("Melnādaino dzīvības ir svarīgas") protestiem un ASV prezidenta vēlēšanām.

Pētījumu centrs "Pew Research Center" 2020. gadā izpētīja, ka teju puse amerikāņu ir dzirdējuši par QAnon – skaits, salīdzinot ar iepriekšējiem sešiem mēnešiem, bija dubultojies. No tiem, kas par QAnon bija dzirdējuši, piektdaļai bija pozitīva attieksme pret kustību.

2020. gadā bezpeļņas organizācijas "National Public Radio" un firmas "Ipsos" veiktajā aptaujā izrādījās, ka 17 procenti ASV iedzīvotāju uzskatīja, ka QAnon galvenais uzskats, ka sātanisti, kas pārvalda ASV politiku un plašsaziņas līdzekļus, seksuāli izmanto bērnus, dzerot viņu asinis, ir patiesa.

Stāsti par QAnon sazvērestības teoriju ietekmi uz cilvēku dzīvi

TV tīkls "Newsy" 2021. gada 9. jūnijā publicējis dokumentālo filmu "Living With Q", kurā ir trīs amerikāņu stāsti par to, kā QAnon sazvērestības teorijas ietekmējušas cilvēku dzīvi un izpostījušas attiecības, laulības un ģimenes.

Kāda sieviete, kura izjuta QAnon antisemītisma izpausmes savā ikdienas dzīvē, stāstīja: "Es pavadīju laiku kopā ar savu dēlu un viņš pateica kaut ko par ebrejiem. Tajā brīdī es viņam vaicāju, kur viņš dzirdēja šo informāciju. Un mans četrus gadus vecais dēls atbildēja, ka dzirdēja to tēta mašīnā."

Sieviete stāstīja, ka pidžamā aizskrējusi līdz mašīnai, paņēma SD karti un ievietoja to datorā, lai apskatītos, kādu informāciju ir dzirdējis viņas dēls.

Sieviete stāstīja: "Es sāku klausīties pirmo ierakstu. Un tas bija tik briesmīgs. Mans vīrs ar bērnu mašīnā klausījās antisemītiskus podkāstus. Un es izšķīros no sava vīra."