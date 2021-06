Ceturtdien, 10. jūnijā, Ministru kabinets pārskatīja epidemioloģiskās drošības pasākumus, daudzus no tiem mīkstinot. Portāls "Apollo.lv" apkopoja svarīgāko par nolemto.

No 15. jūnija vienlaikus darbosies trīs drošības līmeņi

No 15. jūnija būs atļauti āra izklaides pasākumi un atrakcijas

Personas ar digitālo Covid-19 sertifikātu no otrdienas, 15.jūnija, varēs:

Pie viena galdiņa varēs atrasties līdz četrām pilngadīgām personām no divām mājsaimniecībām, neskaitot bērnus, kopā ne vairāk kā desmit personas.

Paredzēts, ka iekštelpu treniņos vienai personai tiek nodrošināti ne mazāk kā 25 kvadrātmetri no apmeklētājiem pieejamās sporta norises vietas telpu platības.Peldbaseinā vienai personai ir jānodrošina 15 kvadrātmetri no ūdens virsmas platības. Sporta treniņa telpu piepildījums nedrīkst pārsniegt 20% no maksimāli iespējamā cilvēku skaita, ko pieļauj šo telpu infrastruktūra. Pie ieejas labi redzamā vietā jābūt izvietotai informācijai, tai skaitā svešvalodās, par maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu, kas vienlaikus var atrasties konkrētajā vietā.