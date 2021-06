"Mēģinājumi, izrādes bez skatītājiem." Aktrise Elīna Vāne par darbu teātrī pandēmijas laikā

"Kārtīgi strādājām. Mēģinājumi, izrādes bez skatītājiem. Viss tieši tāpat, bet bez skatītājiem. Tūlīt būs jau 20 gadi kopš strādāju teātri. Pēkšņi pamanu reakciju no publikas, tiem teātra darbiniekiem, kuri sēž zālē. Izrādās, ka par gadu ir atrasts no tā. Iestājās pat mulsums. Kad būs pilna zāle, būs interesanti spēlēt," stāsta aktrise.

Aktieri piedalījušies arī dažādos projektos. Darba apjoms krasi nesamazinājās, tomēr Imants Strads norāda, ka nedaudz bija iespēja izkļūt no ”vāveres riteņa” un nedaudz rast laiku arī sev.

"Par laimi, no 15. jūnija ir atļauts spēlēt izrādes vakcinētiem skatītājiem, mēs to metamies darīt. Šī ir pēdējā iespēja redzēt izrādes Valmieras teātra lielajā zālē pirms rekonstrukcijas, kas beigsies 2022. gada beigās. Pa to laiku viesosimies Dailes teātri, braukāsim apkārt. Spēlēsim arī Apaļajā zālē, kas rekonstrukcijas laikā būs atvērta. Tas ir sarežģīti spēlēt tukšai zālei. Tikšanās ar skatītāju pilnā, puspilnā zālē būs emocionāls, saviļņojošs mirklis," stāsta Valmieras teātra direktore Evita Ašeradena.