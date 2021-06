Dončičs palīdzēs Slovēnijas izlasei cīņā par olimpisko ceļazīmi

Šosezon Dončičs vidēji mačā guva 27,7 punktus, izcīnīja astoņas atlēkušās bumbas un 8,6 reizes rezultatīvi piespēlēja, kā arī visprecīzāk NBA karjerā meta no trīspunktu metiena līnijas - 35 procenti trāpījumu (192 no 548). Izslēgšanas spēlēs viņa rādītāji - 35,7 punkti, 10,3 rezultatīvas piespēles mačā, kā arī 40,8 procenti trāpījumu metienos no trīspunktu līnijas - bija vēl labāki.