Kas rakstīts zvaigznēs? Nedēļas horoskops no 14. līdz 20. jūnijam

Dienu gaita lielā mērā atkarīga no atmosfēras tev apkārt. Diezgan jūtīgi uztversi līdzcilvēku izteikums vai rīcību. Ir jāturas tālāk no ļaudīm, kas par visu čīkst un žēlojas, kam bez apstājas viss ir slikti. Neņem tuvu pie sirds, ja kāds runā vai dara to, kas tev nav pieņemami. Tas tikai traucēs virzīties uz priekšu. Darbā vai biznesā interesantas idejas. Šis gan nav labvēlīgs laiks jaunu projektu uzsākšanai, bet nākotnes plānus var apdomāt – "uzlikt uz papīra", parēķināt. Iespējama sekmīga sadarbība ar ārzemēm, kaut vai virtuāli.