Pilotprojektā Valmierā konstatē tehniskas problēmas Covid-19 sertifikātu sistēmas darbībā

Viņa uzsvēra, ka pilotprojekts bija nepieciešams tieši tāpēc, lai pārbaudītu, kā darbojas skenēšanas un Covid-19 sertifikātu atpazīšanas sistēma, un gūtu labāku priekšstatu par to, kā organizēt apmeklētāju ielaišanu teātrī un izrādes drošu skatīšanos.

"Pilotprojekta izrādē mēs piefiksējām arī to, kas negāja tik gludi. Piemēram, skenējot Covid-19 sertifikātus, dažus sistēma neatzina par derīgiem, kaut gan cilvēks bija izgājis pilnu vakcinācijas kursu jau krietnu laiku iepriekš. Acīmredzot, kaut kas tehniski nenostrādāja," secināja Valmieras drāmas teātra pārstāve.

No 15. jūnija Valmieras drāmas teātris atsāks izrāžu rādīšanu klātienē līdz pat jūlija sākumam. Šis bijis sava veida "testa brauciens", lai saprastu, kā efektīvāk organizēt pārbaudi un iekšā laišanu.

"Ja runā no emocionālās puses, tad pat gaisā varēja just to, cik ļoti aktieri un skatītāji pēc šī mirkļa bija noilgojušies. Mēs esam ļoti iedvesmoti, pacilāti un gatavi uzņemt skatītājus," sacīja Cekule.