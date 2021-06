Sestdien pirmreizēji vakcinēto skaits pirmo reizi šomēnes pārsniedzis otrās potes saņēmējus

No sestdien vakcinētajiem 2412 personas ir ietvertas kategorijā "cits iedzīvotājs" jeb personas, kuras neatbilst nevienai no prioritārajām grupām, bet 2121 persona ir sapotēta pēc pašu vēlēšanās. Vēl 577 vakcinētās personas bijušas vecuma grupā virs 60 gadiem un 141 persona bija ar hroniskām saslimšanām. Sapotētas arī 89 ārstniecības personas, bet no dažādām citām grupām vakcinēto sestdien bijis salīdzinoši mazāk.

Kopš 3.maija Latvijā vakcīnu pret Covid-19 var saņemt ikviens pieaugušais, kurš to vēlas, kopš 17.maija - arī pusaudži no 16 gadu vecuma, bet no 2.jūnija - arī pusaudži vecumā no 12 līdz 15 gadiem.