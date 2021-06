"Clippers" līderi Džordžs un Lenards nokārto pirmo uzvaru sērijā pret "Jazz"

Lenards šajā spēlē guva 34 punktus un izcīnīja 12 atlēkušās bumbas, bet Džordžam bija 31 punkts. Džordžs sērijas pirmajos divos mačos realizēja 34,3% metienus no spēles, bet sestdien bija precīzs 12 no 24 raidījumiem, tajā skaitā iemetot sešus no desmit tālmetieniem.