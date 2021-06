"Nekā personīga": Lai pārliecinātu "šaubīgos", apsver iespēju maksāt par vakcinēšanos

"Es gribētu teikt, ka šis projekts atšķiras no varbūt citiem tādiem projektiem, aiz tā, ka šis projekts ir elastīgs, viņš ir mainīgs, mums ir jāpiemērojas situācijai.

"Principā mums nav atnākušas ziņas, ka šādas situācijas būtu, līdz ar to es gribētu teikt, ka nē, tās ir novērstas."

Daļa maldinošās informācijas pie iedzīvotājiem nāk no pašiem mediķiem, it īpaši tiem, kas paši ar vakcināciju nenodarbojas un neseko līdzi jaunākajai informācijai un pētījumiem par vakcīnu. Viņi iesaka senioriem ar hroniskām slimībām nepotēties, lai gan imunologi uzsver, ka šai grupai ne tikai nav šķēršļu, bet tai ir pat īpaši svarīgi pasargāties no Covid-19.