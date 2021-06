Raidījums: Pirms valdības restarta politikas aizkulisēs runāts par Saeimas ārkārtas vēlēšanām

Iekšējā viļņošanās partijās varētu neaprobežoties vien ar Ilgas Šuplinskas skaļo izstāšanos no Jaunās konservatīvās partijas (JKP). Jau jūlijā par apvienības nākotni spriedīs "Attīstībai/Par!" (AP!), un zināmu spriedzi šai procesā varētu ieviest frakcijas vienbalsīgais lēmums neuzņemt savās rindās bijušo Rīgas domnieku Māri Mičerevski.

“KPV LV” izstumšana no koalīcijas jau bija prognozējama, nedaudz lielāku rezonansi izraisīja izglītības un zinātnes ministres Ilgas Šuplinskas nomaiņa un viņas publiskā izstāšanās no JKP. Taču pēc pirmās valdības sēdes jaunajā sastāvā premjers neslēpa prieku par tagad valdošo labo gaisotni.

Tomēr vēl ne tik sen šķita, ka Kariņa dienas premjera amatā ir skaitītas, un kuluāros tika spriests par to, ka vienīgā izeja no politiskā strupceļa būtu Saeimas ārkārtas vēlēšanas. Tagad to neslēpj JV Saeimas frakcijas vadītājs Ainars Latkovskis: