Pagājušajā nedēļā Latvijā vakcinēti par 20% mazāk cilvēku, nekā nedēļu iepriekš

Kopumā līdz šim mērķis vakcinēt vismaz 100 000 cilvēku nedēļā sasniegts četras nedēļas pēc kārtas, pirmo reizi to izdarot laikā no 10. līdz 16.maijam, kad pie vakcīnas tikuši 111 140 cilvēki.

Savukārt kopš 3. maija Latvijā vakcīnu pret Covid-19, iepriekš pierakstoties, var saņemt ikviens pieaugušais, kurš to vēlas, kopš 17. maija - arī pusaudži no 16 gadu vecuma, bet no 2. jūnija - arī pusaudži vecumā no 12 līdz 15 gadiem.